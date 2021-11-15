جزيرة ياس تحتفل باليوم الوطني الـ 50 للإمارات بفعاليات استثنائية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن باقة من الفعاليات والعروض الاستثنائية والتجارب الممتعة التي تنظمها الوجهة، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، الذي يوافق الثاني من ديسمبر المقبل.

وتقدم الوجهة لزوارها، احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، تذاكر دخول مجانية إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وذلك عند حجز باقة الإقامة العائلية «الإقامة واللعب»، هذا إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية والترفيهية، التي تتضمن عروضاً مميزة للألعاب النارية، وغيرها الكثير من الفعاليات التي تقام خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية.

وتتضمن الفعاليات الاحتفالية، التي تشهدها جزيرة ياس، عرضاً مذهلاً للألعاب النارية على واجهة ياس باي البحرية، الذي سيقام عند الساعة التاسعة مساءً، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية الحية والمباشرة، وغيرها الكثير من الأنشطة، التي تنطلق بين الثاني والرابع من ديسمبر المقبل، من الساعة الخامسة عصراً إلى 10 ليلاً.

وتعد هذه الاحتفالات أول فعالية مباشرة تستضيفها العاصمة أبوظبي بعد بدء مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، حيث تلتزم الوجهة باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان صحة زوارها وسلامتهم الشخصية.

وتدعو جزيرة ياس ضيوفها إلى الاستمتاع بعطلة استثنائية تزخر بالتجارب الممتعة، من خلال زيارة «كلايم أبوظبي»، وتجربة القفز الحر ضمن أوسع نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة ومليئة بالإثارة في حلبة ياس، مع تجارب القيادة التي لا تنسى في المسارات المخصصة لسباقات السيارات، وملعب الغولف الحائز جوائز، و«ياس مارينا» المميز، إضافة إلى العديد من مرافق الضيافة الاستثنائية والتسوّق في أكبر مركز تجاري بالعاصمة، والاستمتاع بأشهى النكهات في أكثر من 165 مطعماً متنوعاً في الوجهة.

• تذاكر دخول مجانية إلى قصر الوطن عند حجز باقة الإقامة العائلية

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