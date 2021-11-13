«النمر الوردي» حقيقة في الهند وليس «كارتوناً»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

للمرة الأولى في تاريخ الهند، اكتشف السكان المحليون في منطقة بالي بولاية راجاستان «نمراً وردياً» نادراً، في منطقة راناكبور، التي تقع في تلال أرافالي. وأكد المسؤولون أن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها «النمر الوردي» في البلاد، في حين أن الفهد الهندي عادة ما يكون فراؤه مرقطاً على خلفية صفراء باهتة إلى بنية مصفرة، فإن النمر الوردي له جلد بني محمر، وبقع مختلفة بشكل واضح.

وقال الخبراء إن الفراء القريب من لون الفراولة لهذا النمر قد يكون بسبب حالة وراثية. ونقل تقرير في صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن نائب محافظ الغابات فاتح سينغ راثور «يُزعم أحياناً أن النمر الذي يشبه لونه لون الفراولة قد شوهد من قبل السكان المحليين في راناكبور وكومبالغاره». واشتهر مصطلح «النمر الوردي» من خلال مسلسل كارتون أميركي.

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