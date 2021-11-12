مصري في الـ 60 يسافر 3000 كم على "موتوسيكل" لأداء العمرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قطع مصري في الستين من عمره أكثر من 3000 كيلومتر على دراجته النارية (موتوسيكل) منطلقاً من القاهرة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة مع أصدقائه.

وذكرت الصحف مصرية، أن الحاج إسماعيل عبداللطيف، البالغ من العمر 64 عاما، شارك فرحته مع الأصدقاء عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه قام بعمل عمرة بالموتوسيكل، حيث سافر من القاهرة إلى مكة المكرمة، ثم إلى المدينة المنورة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى القاهرة.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن رحلة عبداللطيف استغرقت 6 أيام منذ دخوله المملكة العربية السعودية حتى مغادرتها، حيث شارك من خلال برنامج رياضي يتضمن أداء مناسك العمرة عبر السفر بالدراجة النارية، بعد أن انضم إلى فريق رالي مصري للدراجات النارية، وجهت له الدعوة للمشاركة في رالي مسيرة التضامن العربي بالمملكة، ويضم فرقا من عدة دول عربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news