المصدر: أمين الجمال ■ الشارقة

تطرح شركة سويدية، مُشارِكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقنية حديثة لقراءة الكتب، عبارة عن تطبيق يتيح للقارئ الاستماع إلى الكتب، في حال عدم تمكنه من مطالعتها، سواء كان من أصحاب الهمم (المكفوفون)، أو ممكن لا يتمكنون من الإمساك بكتاب، حال كونهم منشغلين بأعمال يدوية أخرى.

ويشهد جناح الجهة العارضة «شركة ستوري تيل»، وهي شركة سويدية، إقبالاً كبيراً من الجمهور للتعرف إلى التطبيق وطريقة استخدامه، الذي يعد وسيلة من وسائل المعرفة، ويسهم في استثمار الوقت بشكل جيد، ومن ذلك في حال قيادة السيارة لفترات طويلة، أو ممارسة الرياضة.

وقال مدير التعاقدات في الشركة التي انتشرت فروعها في 25 دولة على مستوى العالم، علي عبدالمنعم، إن التطبيق يتضمن أكثر من 80 ألف كتاب باللغة الإنجليزية، وأكثر من 6000 كتاب باللغة العربية، ويتضمن جزءاً خاصاً بالأطفال «كيدز موود»، خصوصاً الذين لم يتمكنوا من مهارات القراءة بعد، مشيراً إلى أن التطبيق يسهم في تطوير مهارات اللغة لدى المستخدمين، عن طريق الاستماع للنطق الصحيح للألفاظ.

ولفت إلى أن التطبيق متاح باشتراك شهري، وتمكن التطبيق من جذب أكثر من مليون ونصف المليون شخص على مستوى العالم، مضيفاً أن التطبيق ينشر كتباً بأكثر من 25 لغة عالمية، ومنها اللغة العربية، حيث يوفر التطبيق المحتوى العربي صوتياً.

وأضاف أن أبرز الكتّاب العرب الذين تم نشر إنتاجهم الأدبي والفكري صوتياً عن طريق التطبيق، نجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، ويوسف إدريس، وعلي أبو الريش، وأحمد المديني، وهدى بركات، وإنعام كجه جي، وحنا مينا، وغيرهم.

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