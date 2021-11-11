4500 فعالية ثقافية عالمية خلال مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد عن جدول الفعاليات والنشاطات، خلال فترة المهرجان الممتدة من 18 نوفمبر الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتتضمن النسخة الجديدة من المهرجان آلاف الفعاليات الترفيهية والتثقيفية، حيث يضم المهرجان 21 حياً شعبياً عالمياً، ومسارح وعروضاً فلكلورية، ويستقطب أكثر من 22 ألفاً و500 مشارك وعارض من حول العالم، ويقيم أكثر من 4500 فعالية ثقافية عالمية، وأكثر من 650 عرضاً وفعالية جماهيرية كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 130 ورشة عمل للأطفال تُنمي مواهبهم، وتُوسع آفاق إبداعهم، وسط إجراءات احترازية وقائية وصحية دقيقة بالتعاون مع الجهات المسؤولة.

وسيكون زوار المهرجان على موعد في جناح عام الخمسين مع معرض فني فريد من نوعه، يستعرض رحلة الإمارات خلال الـ50 عاماً الماضية، ويُسلط الضوء على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان والمجتمع، ورؤيته الثاقبة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وخصص المهرجان أجنحة ومعارض كبرى وأحياء شعبية، لإبراز حضارة دولة الإمارات وجوانب متعددة من ثقافتها وموروثها الشعبي، وتتضمن فعاليات وأهازيج وأسواقاً شعبية وعروضاً حية عن الحرف القديمة والصناعات التقليدية الإماراتية، كما تتضمن الأجنحة عروضاً تفاعلية وورش عمل عن المنتجات الزراعية المحلية والثروة الحيوانية في الدولة، ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير أساليب الزراعة وتأسيس منظومة مُتكاملة في قطاع الثروة الحيوانية.

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