مصر بدأت حصار جمهورية «التوك توك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بدأت وزارة وزارة التجارة والصناعة، في العمل على حصار جمهورية «التوك توك»، كأول إجراء نحو إنهاء وجوده في الشارع المصري.

وأكدت مصادر لصحيفة "الوطن"، صدور قرار بوقف استيراد المكونات الأساسية له، إضافة إلى وضع برنامج خاص لتطبيق خطة إحلال التوك توك ليحل محله سيارات «ميني فان»، لم تعقد سوى اجتماعا واحدا فقط تشكيلها.

وحظرت الدولة المصرية منذ وقت سابق، سير «التوك توك» في العواصم والمدن الكبرى والطرق الرسمية والرئيسية، وعدد من شوارع القاهرة، كما تم تقنين أوضاعه منذ عام 2008 بالسماح بإصدار رخصة قيادة ومحاسبة من لم يقم بعمل تراخيص.

وأصدرت وزارة الصناعة، قرارا بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، وشكلت في مارس الماضي لجنة حكومية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والجهات المعنية من أجل وضع خطة واضحة بآليات تنفيذية لتطبيق خطة الإحلال.

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