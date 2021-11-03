احتفاء بـ «يوم العَلَم».. إماراتيون يطوفون الدولة على دراجة هوائية

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ«يوم العَلَم»، الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام، قام ثلاثة مغامرين إماراتيين، بالطواف بإمارات الدولة السبع على دراجة هوائية، حيث قطعوا خلال رحلتهم 566 كم، في 24 ساعة، انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة، مروراً بساريات العلم في كل إمارة، وصولاً إلى سارية العَلم في منطقة كاسر الأمواج بأبوظبي.

وأوضح المغامر خليفة المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أنه اعتاد في السنوات الماضية المشاركة في الاحتفالات الوطنية للدولة بأساليب مختلفة، وكان يقوم بهذه الفعاليات بمفرده، ولكن هذا العام قرر الاحتفال بمشاركة عبدالله علي وعمار ياسر الهرمودي، حيث يتولى كل شخص من الفريق قيادة الدراجة لمسافة 30 كم.

وأشار المغامر عبدالله علي، إلى أن لديه شغفاً بخوض المغامرات المختلفة، خصوصاً تلك التي ترتبط بمناسبات وأحداث وطنية.

بينما أعرب المغامر عمار الهرمودي، عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على الجميع. المغامرون قطعوا خلال رحلتهم 566 كم، في 24 ساعة. À من المصدر

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