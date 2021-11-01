لقطة نادرة توثق "احتضار" نجم في الفضاء .. صورة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وثق تلسكوب "هابل" مشهدا مثيرا لاحتضار نجم في الفضاء، بالتقاط صورة له حيث بدا كنقطة متوهجة تحيط بها هالة عملاقة مضيئة.

والتقط التلسكوب صور النجم العملاق الأحمر "سي دبليو ليونيس"، الخميس، حيث ظهر احتضاره شبيها بشبكة عنكبوت عملاقة ذات لون برتقالي مائل للحمرة، نتيجة تراكم غيوم مغبرة من الكربون السخامي التي تبتلع النجم.

ويقع النجم على مسافة 400 سنة ضوئية من الأرض، وهو أقرب نجم كربوني لكوكبنا، مما يمنح علماء الفلك فرصة لفهم التفاعل بين الجرم السماوي العملاق والغلاف المضطرب المحيط به.

وفي الصورة الملتقطة، يطرد النجم في المراحل الأخيرة من حياته، طبقاته الخارجية من الكربون.

ويقول علماء الفلك إن موت النجوم يحدث نتيجة انفجارات كبيرة على أسطحها، تؤدي إلى تحولها إلى مواد أخرى، وتنتج عنها طاقة هائلة، وقد ينشأ نتيجة لذلك ما يعرف باسم "الثقوب السوداء".

وتلسكوب هابل الفضائي مشروع تعاون دولي بين إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، ويدير التلسكوب مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا" بولاية ماريلاند الأميركية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news