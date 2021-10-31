ركاب عالقون في لندن إثر سقوط شجرة على سلك قطار علوي

المصدر: لندن - أ ف ب

علق عدد كبير من الركاب المتوجّهين إلى غلاسكو (اسكتلندا) بالقطار للمشاركة في فعاليات على صلة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في محطة يوستن في لندن إثر انقطاع الحركة نتيجة سقوط شجرة على سلك علوي.

وأوصت شركة سكك الحديد "أفانتي ويست كوست" التي تسيّر خصوصا رحلات من يوستن إلى غلاسكو المسافرين عبر حسابها على "تويتر" بعدم التنقّل، نظرا للاضطرابات الحاصلة، مع الإشارة إلى أنها تبحث عن مسارات بديلة.

وكشفت إدارة محطة يوستن في لندن أن الأعمال جارية "لإزالة الشجرة وتقييم الأضرار والإصلاحات اللازمة". وقد وقع الحادث على بعد حوالى 130 كيلومترا من شمال العاصمة البريطانية.

وأعرب الكثير من المسافرين عن استيائهم على "تويتر" من عدم قدرتهم على الذهاب إلى غلاسكو بالقطار، وهي وسيلة نقل أقلّ تلويثا بكثير من الطائرة.

ونشرت الصحافية سيسيليا كيتينغ المتخصصة بشؤون المناخ صورة لركاب مسمّرين أمام شاشات مواعيد القطارات وإلى جانبهم شاشة ترويجية تظهر عليها عبارات مثل "لا وقت نضيّعه" و"عيون العالم عليكم كوب26".

وغرّدت "مئات المندوبين الموفدين إلى مؤتمر حول المناخ عالقون في يوستن لأنّ البنى التحتية في بريطانيا ليست متينة بما فيه الكفاية للصمود في وجه التغير المناخي".

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