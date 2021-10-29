! أجور النجوم قبل الشهرة: محمد رمضان 25 جنيها في عام 2003 وإياد نصار 100 دولار في الأسبوع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يتصدر نجوم الفن في مصر عناوين الصحف ومواقع التواصل، وتصل أجورهم إلى ملايين الجنيهات، غير أن البدايات لم تكن سهلة على معظمهم، فمنهم من عانى حتى يعرفه الجمهور أو يحصل على الأجر الذي يتمناه.

ووفقا لصحيفة الوطن، فإن الفنان محمد هنيدي، الذي حصد فيلمه الأخير «الأنس والنمس»، 55 مليون جنيه إيرادات، كانت بداياته مختلفة كثيرا، وهو ما كشفه هنيدي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، مؤكدا أن أول أجر حصل عليه في مشواره الفني كان 750 جنيها، عن دوره في مسلسل «البخيل وأنا»، من بطولة الفنان فريد شوقي. أما الفنان محمد رمضان، الذي يُعد من أكثر الفنانين أجورا، فبدأ بمبلغ زهيد جدا، وهو 25 جنيها، وتقاضاه عن دوره في مسرحية «قاعدين ليه»، في عام 2003.

وفي أول بطولاته السينمائية، قال الفنان أحمد عز، إنه تقاضى 5 آلاف جنيه، عن بطولة فيلم «مذكرات مراهقة» للمخرجة إيناس الدغيدي، بينما حصل الفنان كريم عبد العزيز على 2400 جنيه، كأول أجر له، عن دوره في فيلم «إضحك الصورة تطلع حلوة»، أما أول أجر لآسر ياسين فكان 1500 جنيه، ولم يحصل منهم سوى على 500 جنيه.

أما الفنانة نيكول سابا، فحصلت على 75 دولاراً كأول أجر لها عن المشاركة في أحد الإعلانات، في بداية مشوارها، مؤكدة أنه كان رقما منخفضا للغاية في ذلك الوقت، بينما حصل الفنان إياد نصار، على 100 دولار في الأسبوع.

وبدأ الفنان أحمد رزق، مشواره الفني على خشبة المسرح، حيث كشف خلال لقائه في برنامج «سهرانين»، أنه كان يتقاضى 200 جنيه شهريا عن مشاركته في تلك الأعمال، منها مسرحية «قصة الحي الغربي» للمخرج جلال الشرقاوي، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على 240 جنيها كأجر له عن مشاركته في فيلم بعنوان «المرشد»، عام 1989 ولم يكن وقتها يتجاوز الـ9 سنوات.

بينما لم يتقاضى الفنان الراحل طلعت زكريا، سوى 100 جنيه، عن أداء مشهدين في فيلم بعنوان «ملائكة الشوارع»، من بطولة ممدوح عبد العليم وآثار الحكيم، وكشف الفنان بيومي فؤاد أن أول أجر تقاضاه من العمل في الفن كان 750 جنيها، عن دوره في مسرحية بعنوان «أوبريت الدرافيل» تأليف خالد الصاوي وإخراج حسن عبده، في عام 1997.

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