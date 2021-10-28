القرية العالمية تستقبل ضيوفها بعاصفة من الورق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبلت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، في موسمها الـ26، ضيوفها بعاصفة من نثارة الورق الملون، احتفالاً ببداية الموسم الجديد، وتعزيزاً لأجواء الاحتفالات، وتفاؤلاً بموسم مليء بأجواء ترفيهية مميزة في قلب عالم الروائع، حيث يمكن لضيوفها استكشاف الوجهات الترفيهية الجديدة، والاستمتاع بأوقاتهم وعيش تجارب فريدة ومتميزة.

وتحظى القرية العالمية بمكانة خاصة في قلوب الضيوف والعائلات من أنحاء المنطقة، حيث تستقبلهم بحفاوة خلال الموسم الـ26، متألقة بأجنحتها البالغ عددها 26 جناحاً متنوعاً، التي تمثل ما لا يقل عن 80 ثقافة من حول العالم، ويَعِد المتنزه ضيوفه بموسم حافل بالمفاجآت والأنشطة الفريدة، مع الجولات والألعاب الترفيهية الفريدة في منطقة الكرنفال، التي تقدّم تجارب جديدة تمت إضافتها هذا الموسم لعشاق المغامرات، إلى جانب التجارب التعليمية والترفيهية عبر الوجهات الترفيهية المتعددة على امتداد الموسم، وتعد القرية العالمية إحدى أهم المحطات لجميع الباحثين عن قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء.

وستتمكن العائلات، التي تخطط لزيارة القرية العالمية، غداً، من الاستمتاع بالحفل الرسمي لانطلاق الموسم الـ26، لتشهد أيضاً لحظة وصول أجدد أفراد عائلة القرية العالمية إلى الوجهة.

• القرية العالمية تحظى بمكانة خاصة في قلوب الضيوف والعائلات من أنحاء المنطقة.

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