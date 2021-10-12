محمد سليمان صاحب ترند "ده هاني".. زوجته برتغالية وابنته محجبة يخفيها عن الأضواء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خطف الفنان محمد سليمان الأنظار مؤخراً، بعد تصدره محركات البحث والترند لعدة أسابيع بترند "ده هاني"، الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشهد له في مسلسل هذا المساء مع الفنانة أروى جودة.

ما لم يعرفه الجمهور وقتها عن سليمان، أن لديه ابنة شابة لفتت الانتباه مؤخراً، بعد ظهورها للأضواء حيث كان والدها يخفيها طوال السنوات الماضية عن الأضواء والشهرة، وتدعى صوفيا.

وصوفيا هي ابنة محمد سليمان الشابة المحجبة التي احتفلت بعقد قرانها شهر يوليو 2021، واحتفل والدها بهذه المناسبة مع متابعيه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد محمد سليمان بمدينة القاهرة في عام 1977، درس محمد سليمان في الكونسرفتوار حتى المرحلة الثانوية، وله تجارب تمثيلية محدودة في صغره.

التحق محمد سليمان بعد ذلك بكلية التجارة، ثم عمل مرشدا سياحيا وفي مجال اﻹعلانات، كان أول ظهور لسليمان كموديل في أحد الإعلانات، ثم شارك بعد ذلك للمرة الأولى في السينما كممثل من خلال فيلم 7 ورقات كوتشينة، وظهر في دور صامت خلال فيلم فتح عينيك مع الفنان مصطفى شعبان ولفت الأنظار.

حقق محمد سليمان شهرة جيدة في التمثيل، وتوالت الأعمال خلال بعض الأفلام والمسلسلات مثل عمر وسلمى مع النجم تامر حسني ومسلسلات هبة رجل الغراب وهذا المساء.

كشف سليمان أنه تفاجأ بنجاح مشهد ده هاني، وعودته لتصدر الترند، خاصة وأن المسلسل عرض قبل سنوات، وعلق قائلاً على صداقة الرجل والمرأة: "نحن مجتمع شرقي لا يقبل وجود الصداقة بين الرجل والمرأة، لكن من الوارد وجود علاقات زمالة بين السيدات والرجال، مثل الزمالة في العمل، وهناك بعض العائلات التي تسمح بصداقات بين السيدات والرجال بحكم أنهم تربوا معاً منذ الطفولة، مثلما عرض المسلسل".

تابع في تصريحات صحفية أن زوجته برتغالية وليست مصرية، مضيفاً: "أنا راجل متدين، وثقافتي منقسمة بين الرجل المصري الشرقي، وبين ثقافة الرجل المتفهم المدرك، وعن زوجتي فليس لديها أصدقاء رجال".

وعن ترند "ده هاني" قال: "الإنسان يحكم على الآخرين بطبعه هو، ومينفعش نحكم على حاجة من مشهد، ونقول حرام وغلط، هي في الأول وفي الآخر دي دراما بس".

وصوفيا ابنه محمد سليمان فنانة تشكيلية، وتعمل في مجال الرسم والفن التشكيلي منذ أعوام، وظهرت للجمهور في عقد قرانها مرتدية الحجاب.

والدتها برتغالية الأصل، فهي نصف مصرية ونصف برتغالية.

واحتفلت صوفيا بخطبتها قبل عام من عقد القران تقريباً، وتحديداً في يناير 2021، من أحد زملائها في الجامعة ويدعى مؤمن، والذي يعمل مصورا فوتوغرافيا مثلها.

شارك والدها صور عقد قرانها عبر حسابه على فيسبوك وعلق عليها قائلا: "اللحظة اللي كنت مستنيها ولكن عندما حدثت أصبحت ممتنا ًلها".

تشارك متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض الأحيان بفيديوهات تبرز مواهبها المتعددة ومنها الرسم الذي درسته وأيضاً الغناء.

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