فيفي عبده: "اللي جيه مصر ومجاش يتفرج عليا وانا برقص يبقى مجاش مصر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” اعلانا ترويجيا لحلقة من برنامجه “مع الفارس”، والتي سجلها مع الراقصة المصرية فيفي عبده، والتي أطلقت خلالها تصريحات نارية أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيفي: “اللي كان يجي مصر وميجيش النايت كلوب بتاعي يتفرج عليا وانا برقص يبقى مجاش مصر.. فأنا أحب الرقص وربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني”.

وأضافت: “لم أشبع من الفن فهو في الدم.. ومهري 25 جنيهاً فقط بشرط أن أتزوج رجلا”.

وطرح عليها نزار الفارس سؤالاً: لماذا تتواجد الراقصات الأجانب في مصر حالياً أكثر من المصريات، لترد عليه قائلة: “عشان الراقصات الأجانب سعرهن رخيص”، كما وجه لها سؤالاً آخر بخصوص السحر لترد عليه قائلة: “دا أنا بيتي مليان سحر”.

يذكر أن برنامج “مع الفارس” كان قدأثار عدة أزمات من قبل بسبب التصريحات التي يطلقها الفنانون ويطلبون حذفها، وهو ما حدث مع الفنانة رانيا يوسف التي وصلت الخلافات بينها وبين مقدم البرنامج إلى ساحات القضاء.

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