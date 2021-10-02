أميرة يابانية تتزوج دون مراسم إمبراطورية

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أكّدت العائلة الإمبراطورية اليابانية، أمس، أن ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو، الأميرة ماكو، ستتزوج خلال الشهر الجاري، لكنها ستتخلى عن المراسم الإمبراطورية التقليدية، ولن تقبل تقاضي تعويض يقدّم عادة لنساء الأسرة اللواتي يتزوجن فرداً من عامة الشعب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة العائلة الإمبراطورية أن الأميرة ماكو (29 عاماً) ستعقد قرانها على كي كومورو في 26 أكتوبر الجاري. وأفادت الوكالة بأن الأميرة تعاني ضغط ما بعد الصدمة، بسبب الضجة الإعلامية المكثفة التي أحاطت بشخصها وعائلتها.

وبحسب قواعد الخلافة الإمبراطورية في اليابان، ستفقد ماكو لقبها، لزواجها من رجل من عامة الشعب، لكن خطيبها لايزال عرضة للانتقادات، بسبب اتهامات لوالدته بأنها اقترضت مبلغاً مالياً من خطيبها السابق ولم تُعِده إليه.

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