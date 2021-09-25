حسين غاندي: "أنا اللي علمت محمد رمضان الغناء"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال المطرب الشعبي المصري حسين غاندي أنه هو من علَّم الفنان محمد رمضان الغناء، وكيف تسبب بدخول رمضان مجال الطرب.

وقال غاندي عبر قناة "صدى البلد": "أنا اللي علمت محمد رمضان الغناء في فيلم واحد صعيدي، وكمان عملت أغاني تترات لمسلسلات كتير، منها كل مسلسلات النجم مصطفى شعبان"، مؤكداً: "هقدم أغاني عبد الحليم حافظ".

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، ومجلس النقابة قرروا منع التعامل مع عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، حيث إنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية.

وأكد شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

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