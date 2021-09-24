نشرت صورة لهما على قارب.. أحلام لزوجها: أنت حبيبي وسندي وتاج راسي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وجهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ رسالة لزوجها ​مبارك الهاجري​، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت احلام صورة أثناء تواجدها برفقة زوجها على متن قارب، وعلقت على الصورة قائلة :"كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك".

ولاقت الصورة إعجاب المتابعين الذي إنهالوا بالتهئنة للهاجري، متمنين له أعوام ملئية بالصحة والسعادة.

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