ماجدة الرومي تصاب بالإغماء على مسرح مهرجان جرش .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء على مسرح مدرج مهرجان جرش في الأردن امس الاربعاء.

وفقدت الفنانة اللبنانية توازنها بسب هبوط طارىء في مستوى السكر في الدم، وكادت أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي سارع لحملها خارج المسرح، بعد أن أدت أغنيتها "أحبك جدا" وذلك خلال حفلها في مهرجان جرش. وعاودت الفنانة الرومي إكمال حفلها بعد زهاء 10 دقائق. وقال متحدث باسمها لاحقا انها لم تكن قد تناولت الطعام طيلة النهار فضلا عن ارهاقها خلال بروفات الحفل ما ادى لانخفاض السكر في الدم.

وشكرت الجمهور الذي هب بلهفة للاطمئنان على حالتها واستقبل عودتها من الكواليس بتصفيق حاد.

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