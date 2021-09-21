نائب أردني يطالب بإلغاء حفل عمرو دياب..«خرق لقيم المجتمع والضوابط»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طالب نائب في البرلمان الأردني وزير الداخلية، مازن الفراية، بإلغاء حفلة الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وقال النائب حسن الرياطي، في بيان رسمي، إن الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها، بحسب حسن الرياطي.

وحمل الرياطي الحكومة الأردنية مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن، وفقًا للبيان.

وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الشركة المنظمة للحفل، إن جميع تذاكر الحفل نفدت في وقت مبكر، علما بأن أسعار هذه التذاكر تتراوح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولارا).

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