نجوم «هوليوود» يتألقون بأزيائهم في جوائز «إيمي»

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

عاد نجوم التلفزيون إلى السجّادة الحمراء متألّقين بأزياء أنيقة، خلال الدورة الـ73 من حفل توزيع جوائز «إيمي»، في مشهد مألوف خلال هذه الفعاليات بعيداً عن ملابس النوم وقمصان الهودي التي طغت على حدث العام الماضي المنظّم عبر الإنترنت.

وفي ما يأتي أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار، خلال أوّل حفل حضوري يُقام منذ سنتين لتسليم جوائز «إيمي» الرديفة للأوسكار في مجال التلفزيون الأميركي.

أقيم حفل توزيع جوائز «إيمي» بعيد سلسلة من الفعاليات التي جمعت كبار النجوم، أبرزها حفل توزيع جوائز «إم تي في فيديو ميوزيك آووردز» لأفضل الأغنيات المصوّرة، ومهرجان البندقية السينمائي وحفل «ميت غالا». لكن نساء «هوليوود» ارتقين هذه المرّة أيضاً إلى مصاف التحدّي ولم يخيّبن الآمال.

وتمايزت أنيا تايلور-جوي، نجمة «ذي كوينز غامبيت» (نتفليكس)، الذي اختير أفضل مسلسل قصير هذه السنة بفستان مفتوح على الظهر لونه بيج من تصميم «ديور»، مع وشاح أصفر طويل يذيّله ينسدل من اليدين إلى القدمين.

وكان الأصفر أيضاً خيار إيما كورين التي حضرت الحفل من لندن عبر ربط بالقمر الاصطناعي، مع جزء كبير من طاقم مسلسل «ذي كراون». وارتدت فستاناً من تصميم «ميو ميو» بلا كمّين مع قفّازين طويلين مفتوحين عند الأصابع وقبّعة.

وتأنّقت النجمة كيت وينسليت، التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن دور الشرطية المحبطة في «مير أوف إيستاون»، بفستان أسود بسيط من تصميم «أرماني» مفتوح عند الصدر وبكمّين شفّافين.

أمّا هانا وادينغام التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي، تسلّمت جائزتها بفستان بكمّ واحد زهري اللون من تصميم كريستيان سيريانو.

وتألّقت النجمة كاثرين زيتا-جونز، إلى جانب زوجها مايكل دوغلاس، بفستان طويل بلا كمّين أحمر نبيذي مفتوح على الجانب مع حذاء متناغم.

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