الأردن: نفاد تذاكر عمرو دياب في 15 دقيقة .. رغم الأسعار الخيالية !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل المغني المصري المشهور عمرو دياب نفاد كافة التذاكر للحفل المنوي اقامته في مدينة العقبة الأردنية منتصف شهر اكتوبر المقبل .

ووفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فإن جميع التذاكر بيعت بعد مرور 15 دقيقة من فتح باب الشراء .

ويُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار (حوالي 420 دولارا).

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