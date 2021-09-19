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    الأردن: نفاد تذاكر عمرو دياب في 15 دقيقة .. رغم الأسعار الخيالية !

    المصدر:
    • متابعة الإمارات اليوم
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    أعلن الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل المغني المصري المشهور عمرو دياب نفاد كافة التذاكر للحفل المنوي اقامته في مدينة العقبة الأردنية منتصف شهر  اكتوبر المقبل .

    ووفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فإن جميع التذاكر بيعت بعد مرور 15 دقيقة من فتح باب الشراء .

    ويُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار (حوالي 420 دولارا).

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