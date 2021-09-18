سمية الخشاب تكشف عن أسرار زواجاتها الخمسة.. و: هذا ما تعلمته من محمد رمضان . فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت الفنانة سمية الخشاب أمس، العديد من أسرارها وكواليس أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية، خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الدمية الشهيرة «فاهيتا».

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال البرنامج إن اسمها بالكامل هو «سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب»، من مواليد 20 / 10 برج الميزان، رافضة الكشف عن سنة ميلادها، «العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي».

وأضافت «الخشاب»، أن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها هي «سوسو» و«سوكا» و«سمسم» و«سوسكا»، لافتة أنها ذهبت للمأذون 5 مرات، ووزنها حاليا 61 كيلوجراما، واسم والدتها «لولو» وجدتها «محفوظة»، مشيرة إلى أن أكثر الفنانين الذين كانت تضع لهم «بوسترات» في غرفة نومها في مراهقتها هم محمد منير وميادة الحناوي.

وأشارت الفنانة إلى أن والدتها علمتها الكثير من الأشياء منذ الصغر، «بعرف أطبخ وأعمل ميك أب وبعرف أعمل شعري وأخيط وأغني»، لافتة أنها لم تحصل على لقاح كورونا بعد، «كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها جدًا لأن اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، عملت كورسات واتعلمت حاجات كتيرة في الإنجلش والتنمية البشرية والتغذية».

وقررت الدمية «كارو» إجراء اختبار لمعرفة مدى تمكن الفنانة سمية الخشاب من قراءة بعض الكلمات الصعبة باللغة الإنجليزية بصوت عال أمام الجمهور، فنجحت في قراءة كلمة «hippopotamus»، ويعني سيد قشطة، بينما نجحت بصعوبة في نطق كلمة «Worcestershire»، لكنها فشلت في نطق اسم الولاية الأمريكية «Massachusetts»، كما طلبت منها «كارو» قول كلمة «I love you» بخمس لهجات عربية.

وأوضحت الخشاب أنها تعلمت من محمد رمضان عدم التوقف عن الحلم، «اتعلمت منه حاجة حلوة، إنه دايما تكتبي كل حاجة بورقة وقلم، يعني متناميش عشان تشتغلي وتحلمي فمتناميش لحد ما تتجنني، هو مش بينام».

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