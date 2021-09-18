الأردن: استأجر مرسيدس حديثة ليسرق منها قطعة !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حكمت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة الأردنية عمان بإدانة أحد الأشخاص بجنحة السرقة وحكمت عليه بالحبس أربعة أشهر والرسوم

وفي تفاصيل القضية فقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه قد قام باستئجار سيارة مرسيدس حديثة وثمينة من أحد مكاتب تأجير السيارات، وعند إرجاعها للمكتب تبين بأن هناك صوت تنفيس هواء، وعند فحص السيارة تبين بأن فلتر البيئة (الكتلايزر) قد تم فكه، وقد تبين بأن المشتكى عليه هو من قام بفكه وبيعه.

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