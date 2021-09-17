القبض على 4 أشعلوا النار برجل لتصوير مقطع فيديو في السعودية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ذكرت صحف ومواقع سعودية، الجمعة، أن الشرطة السعودية اعتقلت 4 أشخاص كانوا قد نشروا مقطعا مصورا يظهر احتجازهم لشخص ما عنوة وسكب مادة خطيرة عليه.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وكان الأشخاص الأربعة قد ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه والشروع في حرقه.

وأوضح المتحدث أن ما فعله الأربعة " ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونوه الخميس، أنه قد جرى إيقاف المشتبه بهم، وقد "اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة".



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