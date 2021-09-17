مسابقة «رحلة الأحلام» إلى أبوظبي مفتوحة للمواطنين والمقيمين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مسابقة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي تمنح الفائز من المجتمع المحلي في الإمارة فرصة الفوز بعطلة مجانية شاملة تذاكر الطيران والإقامة الفندقية لاثنين من الأقارب أو الأصدقاء، واستضافتهم في «رحلة الأحلام» إلى العاصمة الإماراتية.

وتسعى المسابقة، التي تأتي ضمن الحملة الترويجية الإبداعية «حان الوقت» الرامية إلى تسليط الضوء على أبرز مناطق الجذب والمعالم السياحية في الإمارة، وتشجيع المزيد من السياح على زيارتها والاستمتاع بأجوائها المشمسة وطقسها المعتدل في مثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع الإعلان عن ترحيب أبوظبي بالسياح المطعمين من جميع دول العالم دون حجر صحي.

وتدعو المسابقة، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، المواطنين والمقيمين لنشر صور ذكرياتهم وتجاربهم في أبوظبي على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى اثنين من الأقارب أو الأصدقاء المقيمين في الخارج، وقد يحالفهم التوفيق للفوز بالجائزة واستضافتهم في «عطلة العمر» في أبوظبي.

وتتضمن الجائزة، التي ستمنح منحها لأربعة من المشاركين، تذاكر الطيران والإقامة لخمسة أيام في أحد الفنادق بالإمارة، لاستكشاف تجاربها السياحية والترفيهية والثقافية الأصيلة، والتي تجعلها وجهة متميزة تلبي تطلعات السياح من جميع أنحاء العالم. وسيجري الإعلان عن فائز على الهواء مباشرة على الحسابات الرسمية للوجهة السياحية @ VisitAbuDhabi كل أربعة أيام حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

ويتعين على الراغبين في الفوز بالجائزة الكبرى نشر أفضل صور لأجمل اللحظات والذكريات في معالم الجذب والمناطق السياحية في أبوظبي على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك أو انستغرام، والإشارة إلى أحد الوسوم @VisitAbuDhabi، أو #InAbuDhabi، أو #TimeIsNow إلى جانب أسماء أو حسابات اثنين من الأقارب أو الأصدقاء الذين يتطلعون بشغف إلى استضافتهم في أبوظبي.

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