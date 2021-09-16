لص يسرق مراوح مسجد في عزّ النهار بمصر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم



استغل لص هدوء منطقة سوق الجمعة بحي ثان بمحافظة الإسماعيلية المصرية، ليتسلل ويسرق عددا من مراوح المسجد.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم، فقد فرَّغت إدارة المسجد كاميرات المراقبة وبالفحص تبين تسلل لص إلى المسجد وسرقة عدد من المراوح، فيما انتظره شريكه بالخارج، ومن ثم فرا هاربين بالمسروقات.

وحرر مسؤولو المسجد محضرا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، لإثبات الواقعة، وقاموا بتسليم مقطع فيديو وصور لقسم الشرطة توضح المتهمين أثناء ارتكابهما للجريمة في عز النهار.

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