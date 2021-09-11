ولادة غير متوقعة لشبلين من أسود إفريقيا في فرنسا

المصدر: متز (فرنسا) ■ أ.ف.ب

ولد شبلان في حديقة حيوانات أمنيفيل بشمال شرق فرنسا في 22 أغسطس الماضي، وهي ولادة «مفاجئة» كما وصفتها الحديقة، نظراً إلى عمر والديهما، وهما من أسود إفريقيا، إذ يبلغ الذكر 17 عاماً، فيما سن اللبؤة 12 عاماً.

وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن الولادة تمت تحت أنظار الزائرين، مشيرة إلى أنها كانت تستبعد أي ولادة جديدة لهذين الزوجين «نظراً إلى تقدم عمر الذكر».

ويعيش الأسد الإفريقي عادةً حتى 12 عاماً «في بيئة طبيعية».

وأعربت حديقة الحيوانات عن ارتياحها إلى هذه «الأخبار السارة في مجال الحفاظ على الأسود الإفريقية»، وهي فصيلة مهددة بالانقراض لم يبق منها سوى 35 ألف عينة في إفريقيا.

وأكدت الحديقة أن الشبلين، وهما ذكر وأنثى «بصحة جيدة»، ووضعا «بعيداً عن الأنظار» مع والدتهما في انتظار فطامهما وتلقيحهما.

وأعلنت أن الجمهور سيتمكن «قريباً» من اختيار اسميهما عبر الشبكات الاجتماعية.

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