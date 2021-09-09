مفاجآت صيف دبي تسعد 10 أسر بمنح دراسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قدّمت مفاجآت صيف دبي جوائز نقدية بقيمة إجمالية 250 ألف درهم، لـ10 طلاب محظوظين وعائلاتهم، ضمن عرض «منحة مدهش الدراسية».

وقدّم عرض منحة مدهش الدراسية، المتاح للطلاب من جميع الأعمار، في دورته الثانية على التوالي، جائزة بقيمة 25 ألف درهم لـ10 فائزين، وذلك من خلال إجراء سحب أسبوعي، أقيم خلال الموسم السنوي للعودة إلى المدارس، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي. ودخل المتسوقون ممن أنفقوا 200 درهم في ابن «بطوطة مول»، أو «نخيل مول»، أو «سيركِل مول»، في السحب تلقائياً، بعد مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء. فيما يمكن للفائزين استخدام الجائزة النقدية لتسديد الرسوم الدراسية، سواء في المدارس أو الجامعات، أو حتى تغطية تكاليف الدراسة عن بُعد.

فرصة للتفاعل

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «شكّل عرض منحة مدهش الدراسية أحد أبرز وأشهر العروض خلال موسم العودة إلى المدارس، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي هذا العام، حيث قدّم فرصةً للتفاعل مع أفراد المجتمع، وأتاح الفرصة أمام الفائزين من الطلاب وعائلاتهم، لتسديد رسوم الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد. وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عنهم، لذلك تعد منحة مدهش الدراسية عرضاً مميزاً يعكس شخصية مدهش بحبه الكرم، ويواكب ما تعوده الجميع من مفاجآت صيف دبي، بتقديم جوائز قيّمة تسعد الفائزين، وتسهم في تغيير حياتهم للأفضل».

دهشة

وعبّرت حنان نور الدين، إحدى الفائزات بالمنحة، من لبنان، عن فرحتها قائلة: «شعرت بالدهشة عندما علمت أنني إحدى الفائزات بالمنحة، فهذه المرة الأولى التي أفوز فيها، على الرغم من مشاركتي المستمرة في مثل هذه السحوبات الممتعة، إضافة إلى قضائي وقتاً رائعاً في التسوق مع طفلي في ابن بطوطة مول. وأتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على مفاجآت صيف دبي، ولنخيل مولز، على هذه المنحة، ومساعدتهم لي على تسديد الرسوم الدراسية».

لحظة مميزة

وقالت ستايسي بينتو، من الهند: «أنا سعيدة جداً بحصولي على هذه المنحة من مفاجآت صيف دبي وسيركِل مول، فهذه المرة الأولى التي أفوز فيها بمثل هذه الجائزة القيّمة. وكنت قد حصلت هذا العام على شهادة في المحاسبة الإدارية، وسوف أستثمر هذه الجائزة لإكمال تعليمي، ودعم الآخرين ممن لا تسمح لهم ظروفهم بذلك».

كما علقت ريكا إي، من الهند قائلة: «بصفتي أماً، يمثل فوزي بجائزة عرض منحة مدهش الدراسية لحظة مميزة في حياتي وحياة طفلي، ولا يمكنني التعبير عن مدى سعادتنا بهذه الجائزة».

أما إلينا ميكايلوفا، فقالت: «أشارك باستمرار في المسابقات التي يقيمها نخيل مول، فهناك دائماً فرصة لربح جوائز قيّمة. وتعكس هذه السحوبات تقدير الجهة المشرفة على مفاجآت صيف دبي، وإدارة نخيل مول للعملاء. وكنت في غاية السرور عندما تلقيت اتصالاً من قسم خدمة العملاء، يخبرني بفوزي بجائزة عرض منحة مدهش. ولكنني لم أصدق في البداية، حيث اعتقدتها خدعة من شخص ما. وسأستخدم الجائزة النقدية لدفع رسوم المدرسة لابني ماكس، الذي سينضم هذا العام للصف الثاني من المرحلة التأسيسية».

وأسهمت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ ترفيهية آمنة، ترحّب بجميع الزوار، حيث التزمت جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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