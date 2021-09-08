جلطة طفيفة تلغي مشاركة جاين بيركين في مهرجان دوفيل

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

ألغت الممثلة والمغنية البريطانية، جاين بيركين، مشاركتها في مهرجان السينما الأميركية في دوفيل، إثر جلطة دماغية بسيطة تتعافى منها، كما كشفت عائلتها.

وتعرّضت الفنانة، البالغة من العمر 74 عاماً والشريكة والملهمة السابقة للمغني الفرنسي سيرج غانسبورغ، لـ«جلطة دماغية طفيفة قبل بضعة أيام»، حسبما جاء في بيان للعائلة، أوضح أن بيركين في وضع جيد.

وكان من المرتقب أن تشارك الفنانة في جلسة حوارية بمهرجان دوفيل، حول وثائقي «جاين» المتمحور على مسيرتها، الذي أعدّته ابنتها شارلوت غانسبورغ.

وتعدّ جاين بيركين، المولودة بلندن في 14 ديسمبر 1946 من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا، ويبقى اسمها مرتبطاً بغانسبورغ وأغنياته في الستينات والسبعينات.

وكتبت الفنانة في مذكراتها «مانكي داييريز»، الصادرة عام 2018: «عندما أرى الفرنسيين يستمعون إلى هذه الأغنيات القديمة التي تعود إلى 40 سنة، أدرك أنها جزء من تاريخهم، لكنها أيضاً جزء من قصّتي الخاصة».

وكشفت في مذكراتها أنها عانت طويلاً سرطان الدم، الذي شُخّصت إصابتها به في أواخر التسعينات.

وبدت بيركين في صحة جيدة خلال إطلالاتها الأخيرة، بما في ذلك خلال مهرجان «كان»، في يوليو الماضي، أو مهرجان «فرانكوفولي» الموسيقي في لاروشيل (جنوب غرب فرنسا) في الشهر نفسه.

جاين بيركين من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا.

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