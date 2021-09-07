مفاجآت إكسبو دبي.. كاظم الساهر: أعدكم بليلة رائعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف إكسبو 2020 دبي عن سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية التي سيدشنها في أكتوبر بحفل غنائي لقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر.

وستقدم مجموعة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضاً ملهمة تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

ووضع إكسبو 2020 دبي برنامجاً حافلاً لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مميزة للحضور وجمهور المتابعين عن بعد، مستعيناً بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع إكسبو 2020 وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة «أمسيات خالدة» على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، إذ سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لإكسبو 2020 دبي على مدى فترة الحدث، إذ سيُمثّل كل منهم موضوعا من موضوعات إكسبو 2020 دبي (الفرص والتنقل والاستدامة)، والتي تُمثّل محركاً رئيساً للتقدم في العالم.

وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض غامر بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار إكسبو مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، بالإضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.

وقالت نائب رئيس - صُنّاع اللحظة في إكسبو 2020 دبي، لبنى هارون: «يسرنا إطلاق سلسلة (أمسيات خالدة) التي ستقدم نخبة من الفنانين العرب والعالميين في حفلات متميزة بأسلوب وقالب مبتكرين. وسيقدم الفنانون عبر هذه العروض الممتعة والهادفة رؤيتهم لموضوعات إكسبو 2020 دبي في احتفال بالإبداع والتنوع والثقافة».

من جهته، قال كاظم الساهر: «أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي جمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي. في أول ليلة من (أمسيات خالدة)».

وأضاف «ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل. وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة».

ويُقام إكسبو 2020 دبي طوال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل إلى 31 مارس 2022.

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