تركي يجرب الموت والدفن لـ 6 ساعات.. ويضع كاميرات في القبر ! .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

في خطوة غير مسبوقة أثارت استغراب وتعليقات المتابعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، أقدم أحد نجوم اليوتيوب في تركيا على تجربة الموت والدفن في مقطع مصور.

ودفن محمد بهجيجك، البالغ 25 عاماً، نفسه في تابوت كان قد صمم خصيصاً له.

وخلال أداء تجربته التي استمرت 6 ساعات، استعان بسيارة إسعاف وفريق طبي تواجدا من باب الإحتياط، كما قام بتزويد نفسه بأسطوانة أكسجين وكاميرات وأجهزة راديو وعدد من الأجهزة الطبية لمراقبة حالته الصحية خلال تواجده في القبر.

يشار إلى أن بهجيجك أقدم على هذه الخطوة ليفي بوعد قطعه لمتابعيه، وهو أن يدخل القبر إذا بلغ أحد مقاطع الفيديو الخاصة به عددا معينا.

إلى ذلك كلف تصميم النعش 20 ألف ليرة تركية أي 2400 دولار أميركي، وفق وسائل إعلام تركية.

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