كنت مدللة في بيت أهلي.. مصرية تخلع زوجها لأن "وجوده زيّ عدمه"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أقامت ربة منزل مصرية دعوى ضد زوجها أمام محكمة الأسرة تطلب فيها الخلع لاستحاله العشرة معه بسبب فشله في عمله.

وتابعت المدعية في دعواها أنها تزوجت منذ 12 سنة من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وكل فترة يترك عمله بزعم الاستغناء عنه وأن مديرينه متعسفون في قراراتهم ولا يحبونه، على حد قوله.

وقالت في دعوى الخلع : «كل 6 أشهر منذ زواجنا نمر بأزمة مالية بسبب زوجي الذي يعتمد عليّْ في اقتراض مبالغ مالية من أشقائي، إضافة إلى أنه ليس لديه أي مسؤولية فالحياة معه إهانة».

وأضافت: «أنجبت منه طفلين (10 سنوات) و8 سنوات ويشعران بالإهانة بسبب والدهما فكل ما نحتاج للأكل أتوجه إلى أشقائي لتناول الطعام وزوجي نايم في السرير منتظرنى أجيبله معايا فشعرت بعد هذه السنوات الطويلة بأن وجوده زي عدمه».

واستكملت حديثها: «كنت بنت مدللة في بيت أهلي، ونادمة على الزواج منه لأني تحديت الجميع من أجل الزواج منه واكتشفت أن حديثهم عنه حقيقة».

وأنهت ربة المنزل تفاصيل مشكلتها أمام المحكمة قائلة: «خلانى أحتاج لكل الناس ومن كثرة الحوجة وعدم مبالاته كرهته. ده فاشل في شغله مش عايزاه».

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