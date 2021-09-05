القرية العالمية: جميع باقات الـ VIP الماسية بيعت بعد 20 دقيقة من طرحها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، الضيوف الراغبين بالحصول على باقات كبار الشخصيات إلى انتهاز الفرصة والحصول على الباقات الذهبية قبل نفاد الكمية من خلال الموقع الإلكتروني لفيرجين ميغاستور للتذاكر.

وأعلنت الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أن الباقات شهدت إقبالاً كبيراً على شرائها منذ لحظة إطلاقها، صباح أمس، بحيث بيعت جميع الباقات من الفئة الماسية خلال 20 دقيقة فقط، والبلاتينية خلال ساعتين، والفضية في ثلاث ساعات. ومع الطلب الكبير على الباقات، فإنه من المتوقع أن يتم نفاد الباقات الذهبية بالكامل اليوم، حسب بيان القرية العالمية.

وتتوافر باقات كبار الشخصيات من الفئة الذهبية بكمية محدودة حصرياً عبر موقع فيرجن ميغاستور للتذاكر www.tickets.virginmegastore.me/ae. وتضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات المتواجدة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، وبطاقات وجهات ترفيهية التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!®، وحضور العرض الشيّق الجديد والمليء بالإثارة والتحدّي.

وتوفر الباقات الذهبية أيضاً بطاقات موسمية للدخول إلى إكسبو 2020 دبي، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والإمتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس وكلاً من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في دبي. بينما تتيح أيضاً خدمة حجز الطاولات في مجلس العالم خلال شهر رمضان المبارك.



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