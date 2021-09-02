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    محمد رمضان يعتذر عن حفله: "شعبيتي لا تسمح"

    المصدر:
    • متابعة الإمارات اليوم
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    اعتذر الفنان محمد رمضان عن عدم إحيائه حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة كما كان مقرراً له اليوم الخميس.

    وقال رمضان في فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام، وظهر خلاله في حمّام سباحة: "اعتذر لجمهوري عن إلغاء حفلي في العلمين الجديدة، إدارة المدينة بلغوني أن شعبيتي لا تسمح بإقامته في مكان يتحمل 3000 فرد فقط، وحرصاً على المكان وسلامتكم من التزاحم تم إلغاء الحفل، وأشكرهم فهم لديهم رؤية أمنية تفوقني".

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