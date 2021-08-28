هيفاء وهبي تبحث عن حمو بيكا والمصريون يعلقون: "يا ابن المحظوظة".. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من حفل لهيفاء وهبي سألت خلاله عن حمو بيكا، الذي كان بين الحضور، وطلبت وهبي من الجمهور أن "لا يزعل حمو بيكا" قائلة " هادا حبيبي وانا بشوف كل فيديوهاته" وتلقى الفيديو الاف التعليقات على المقطع وكان ابرزها :" يا ابن المحظوظة" يا حمو بيكا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news