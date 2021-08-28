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    هيفاء وهبي تبحث عن حمو بيكا والمصريون يعلقون: "يا ابن المحظوظة".. فيديو

    المصدر:
    • متابعة الإمارات اليوم
    التاريخ:

    ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من حفل لهيفاء وهبي سألت خلاله عن حمو بيكا، الذي كان بين الحضور،  وطلبت وهبي من الجمهور أن "لا يزعل حمو بيكا" قائلة " هادا حبيبي وانا بشوف كل فيديوهاته" وتلقى الفيديو  الاف التعليقات على المقطع وكان ابرزها :" يا ابن المحظوظة" يا حمو بيكا.

     

     

     
    @scmizh

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    ♬ الصوت الأصلي - حسن شميزه🇪🇬
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