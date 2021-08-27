محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المرأة الإماراتية شريكة في إنجازات الوطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بيومها الذي يصادف الـ28 من أغسطس، وتحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

وأعربا سموهما عن فخرهما بنجاحات بنات الإمارات، والإنجازات التي حققنها في شتى الميادين، خلال الـ50 عاماً الماضية، وكونهن شريكات في طموح الـ50 عاماً المقبلة.

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وغرّد سموه على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «في يوم المرأة الإماراتية نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهودها عبر عقود.. ونهنئ بنات الإمارات بالإنجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها.. ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة».

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو يحمل رسائل للمرأة الإماراتية في يومها، يبرز ملامح من مسيرة الوطن طوال الـ50 عاماً السابقة، وكيف كانت فيها المرأة سنداً وعوناً وشريكاً، لافتاً سموه إلى أن المرأة الإماراتية اليوم هي طموح وإشراقة الـ50 عاماً القادمة، رائدة في كل المجالات، منجزة مشرفة لوطنها.

وأضاف مخاطباً المرأة الإماراتية: «اعلمي أن الإمارات ستنهض بك ومعك.. ستدعمك، سترفع من شأنك، ستعزز مكانتك، تطلقين العنان لإبداعاتك، تسخرين طاقاتك، تثبتين قدراتك، تؤكدين إمكاناتك، تحققين طموحاتك، سنظل داعمين لك دائماً وأبداً، لأننا نعلم يقيناً بأنك كما أبدعت في الـ50 عاماً السابقة، ستكونين أكثر جمالاً وإبداعاً في الـ50 عاماً القادمة».

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس «نعتز بعطاء المرأة في الإمارات، ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني»، مضيفاً سموه: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة.. فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة».

ويمثل يوم المرأة الإماراتية، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقدير دورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، بناءً على توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر، وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيماناً من سموّها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

نائب رئيس الدولة:

• «في يوم المرأة الإماراتية نهنّئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهودها عبر عقود».

• «المرأة الإماراتية شرّفت وطنها في كل المجالات، وهي اليوم إشراقة الـ50 عاماً القادمة».

ولي عهد أبوظبي:

• «نعتز بعطاء المرأة، ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني».

• «المرأة في الإمارات شريك في كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة».

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