الجمهور مستفز جداً من صور مها المصري .. وهي تردّ : آخر همّي !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ردّت الفنانة السورية مها المصري على الانتقادات التي طالت صورها الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تضمّنت اتهامات لها بتشويه وجهها مجدّداً بسبب عمليات تجميل جديدة.

وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "الصور انا اللي منزلتها ! ما حدا مصورني وما حدا منزلها ! خليهم مشغولين فيي"، وأضافت: "آخر همي. ياللي اله عندي شي يجي يحاسبني، والله كنت بدي اعمل شعري بس اجلتها للشتا".

وكانت المصري فاجأت جمهورها بصور مستفزة في أحدث إطلالة لها خلال وجودها في تركيا، حيث ظهرت في الصور بشفتين منتفختين جداً، الأمر الذي أعاد إلى أذهان الجمهور التشوّه الذي عانت منه لسنوات بسبب خطأ تجميلي.

وأدّت ملامح المصري المتغيّرة بسبب انتفاخ شفتيها المحقونة بمادة البوتوكس، إلى تغيّر شكلها وعرّضتها للكثير من التعليقات القاسية.

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