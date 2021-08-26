محمد رمضان يحصل على الدكتوراة ولقب سفير

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حصل الفنان المصري محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي، وتم تكريمه في بيروت بلبنان، وقال إن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

ونشر رمضان كلمته أثناء التكريم، عبر "انستغرام"، قائلا: "الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها".

كما شكر رمضان في منشور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانيين على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

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