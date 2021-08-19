يحيى الفخراني عن عودة شريف دسوقي: الفنان لا يتعافى إلا بجمهوره

المصدر: نجلاء سليم ■ الإسكندرية

انتظر قطاع كبير من الجمهور المتابعين للفنان شريف دسوقي ظهوره الفني الأول في عمل على أرض الواقع، بعد بتر ساقه إثر أزمة صحية تعرض لها، أخيراً، وكادت أن تهدّد حياته المهنية بالتوقف.

وبالفعل ظهر شريف في عمل فني حي على المسرح من خلال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، التي يقوم فيها بدور بطولة إلى جوار النجم يحيى الفخراني وكارمن سليمان وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وناصر سيف، والعمل من إخراج مجدي الهواري.

وظهر شريف دسوقي خلال أحداث المسرحية بشخصية رجل يرتكز على عكازين يساعدانه على السير، ويتمتع بروح خفية الظل والحكمة في الوقت نفسه، واستقبله الجمهور بتصفيق كبير وترحاب لدقائق متواصلة فور ظهوره على المسرح.

وقال نجوم مشاركون في المسرحية إن «ظهور شريف دسوقي بهذا الشكل والجراة والشجاعة موقف رائع يهزم أي أحزان أو ازمات صحية أو نفسية».

بينما قال شريف دسوقي في المؤتمر الصحافي، الذي عقد على هامش المسرحية التي عُرضت، أول من أمس، في مكتبة الإسكندرية، إنه «سعيد جداً بهذا العمل وبعودته للخشبة، فهو ابن مسرح في الحقيقة والأساس، والمسرح له فضل كبير عليه». وأشار إلى أنه لم يكن يخطط للمشاركة في أي عمل فني خلال أزمته السابقة، ولكن منتج ومخرج العمل مجدي الهواري ذهب إليه وهو بالمستشفى، وعرض عليه العمل بقوة وكانت لديه حماسة لدرجة انه قال: «سأتعاقد معك الآن على عرض مسرحي، وأعلم أنك ستحقق نجاحاً كبيراً، وستكون بقدر المسؤولية».

وتابع دسوقي أنه «تحدى نفسه وحالته الصحية حتى يخرج دوره بصورة جيدة تناسب كل هذا الحب والترحاب الذي قوبل به في العمل، وهذا السبب الذي جعله يوافق على الفور على المشاركة أياً كانت العقبات والصعوبات».

بينما كشف المخرج مجدي الهواري أن يحيى الفخراني هو أول من تحمّس لوجود دسوقي بالمسرحية. وقال: «بمجرد أن فكرت في ترشيح شريف دسوقي تحدثت مع الفنان يحيى الفخراني كطبيب قبل أن يكون فناناً، وعرضت عليه الأمر ووجدته يهلل من الفرحة، وفي ثوان طلب مني سرعة الاتصال والتعاقد مع دسوقي».

وأضاف الفخراني للهواري: «بصفتي طبيباً أرى أن علاج الممثل في العمل، وأثق بأن شريف سيكون بقدر المسؤولية، وسيزيده العمل بريقاً ويعيده لحياته الفنية».

وتابع الهواري: «إن الفخراني أكد أنه يري دسوقي في المقام الأول ممثلاً عظيماً وهو معجب به، كما أن الشخصية المسرحية فيها جزء منه، وهو ممثل لديه طاقة كبيرة وفاجأه ترحاب دسوقي بالعمل، خصوصاً أن الفخراني يرى أن الفن يعيد الصحة للفنان لو كان مريضاً، فالجميع مرضى والفنان لا يصح إلا بالعمل».

أجواء «ألف ليلة وليلة»

«ياما في الجراب يا حاوي» مسرحية غنائية كوميدية استعراضية مأخوذة من أجواء «ليالي ألف ليلة وليلة»، وهي عن رواية لبيرم التونسي، وإخراج مجدي الهواري، ونفيذها بأحدث التقنيات المسرحية.

ويعرض العمل بالإسكندرية لمدة 10 أيام، ثم يعود صُنّاعه لبدء عرضه على أحد المسارح في القاهرة قريباً.

• ساق شريف دسوقي بترت إثر أزمة صحية تعرّض لها وكادت أن تهدّد حياته المهنية بالتوقف.

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