بميزانية 1000 درهم في دبي.. تجارب شيقة يمكن الاستمتاع بها حتى 4 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مفاجآت صيف دبي أنها تقدم مجموعة من عروض التسوق وتجارب المأكولات وأنشطة الترفيه العائلية التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات؛ وتتيح لزوارها الفرصة للاستماع بعروض بقيمة لا تتجاوز 1000 درهم في أجواء مليئة بالمرح تستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل.



وسلّطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، الضوء على تجارب وأنشطة ترفيهية يمكن للأصدقاء وأفراد العائلة الاستمتاع بها في مختلف أنحاء دبي.



وتقدّم مفاجآت صيف دبي لعشاق تجارب المأكولات الفرصة لتناول أطباقهم المفضلة في أبرز مطاعم دبي ضمن فعالية أسبوع الصيف للمطاعم التي تستمر حتى 21 الجاري وتقدّم مجموعة من أشهى الوصفات من مختلف المطابخ العالمية.



ويمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بمشاهدة عرض لا بيرل بتكلفة لا تتجاوز 1000 درهم. ويجمع العرض المباشر والحائز جوائز بين الموسيقى والفنون البهلوانية والاستعراضية مع عروض على أسعار التذاكر تتضمن الدخول المجاني للأطفال بعمر أصغر من 12 عاماً برفقة شخص بالغ. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض 20% على سعر التذكرة لحضور العرض في مدينة الحبتور، وستحصل المجموعات المكونة من أربعة أشخاص على تخفيض 25% ضمن صفقة مميزة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

كما تتيح مفاجآت صيف دبي للعائلات المؤلفة من ثلاثة أشخاص فرصة قضاء وقت مميز في أكبر حديقة داخلية في العالم مع تجارب مليئة بالحماس والتشويق بقيمة لا تتجاوز 1000 درهم، إذ تستضيف حديقة آي إم جي عالم من المغامرات مهرجانها الصيفي حتى 28 الجاري، بتذاكر تبدأ من 325 درهماً للدخول.

ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع مع أفراد العائلة بالعديد من الأنشطة الترفيهية، حيث يقدّم منتزه ذا جرين بلانيت فعالية حكايات ذا جرين بلانيت التثقيفية الممتعة والمليئة بالأنشطة البيئية للأطفال من 3 إلى 10 سنوات. وتستمر الفعاليات في ذا جرين بلانيت من 19 وحتى 21 أغسطس الجاري، ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى المنتزه 89 درهماً عند الحجز عبر الإنترنت أو 120 درهماً عند الحجز على البوابة.

وتتيح مفاجآت صيف دبي الفرصة أمام المتسوقين للفوز بجوائز تتراوح بين سيارات فاخرة وشقق مفروشة بالكامل من خلال سحوبات تسوق واربح التي تقام في وجهات عدة في الإمارة. وتقدم هذا العام عرض تسوق واربح منزل الأحلام لعملاء متاجر حول الإمارات، والذي يتيح لهم يوم 31 أغسطس الجاري فرصةً للفوز بشقّة جديدة مفروشة بالكامل في الحبتور سيتي بـ1.1 مليون درهم. كما سيحظى ستة متسوقين من سعداء الحظ بفرصة الفوز بسيارة جديدة ضمن سحوبات مرسيدس الكبرى في مفاجآت صيف دبي عند إنفاق 1000 درهم.



ودعت مفاجآت صيف دبي المتسوقين للاستفادة من التخفيضات في الرابع من سبتمبر المقبل بقيمة لا تتجاوز 1000 درهم، إذ يشارك في التخفيضات التي تتراوح بين 25 و75% أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر موزع في أنحاء الإمارة.

وتلتزم كل الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة في فعاليات مفاجآت صيف دبي بإجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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