أشرف عبدالباقي: حمو بيكا شخصية شهيرة وله جمهور كبير

المصدر: نجلاء سليم ■ القاهرة

حالة كبيرة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بسبب الكشف عن مشاركة حمو بيكا في مسرحية «شمسية و4 كراسي» التي يخرجها أشرف عبدالباقي، ويقوم ببطولتها مع عدد من نجوم مسرح مصر، وشنَّ كثيرون هجوماً شرساً على عبدالباقي الذي دافع عن موقفه في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، قال فيها إن «حمو بيكا يشارك في المسرحية بشخصيته الحقيقية وبمشكلاته الكثيرة ومشاجراته الدائمة في الساحل الشمالي، والتي تدور أحداثها حول رصد الوضع بالساحل الشمالي، وسيحكي بيكا واقعة حدثت له هناك بشكل حقيقي»، مضيفاً أنه «لم يكن ممكناً اختيار ممثل ليقلده بل الأفضل ظهوره باسمه وشخصيته الحقيقية، لكنه لن يشارك فنياً، سواء بالتمثيل أو الغناء في العمل، وقد تم اختيار بيكا لأنه أصبح علامة مسجلة في الساحل الشمالي بمشكلاته المتكررة». وهذا، حسب عبدالباقي، «لا يندرج أبداً تحت مسمى التمثيل، حتى يتم الهجوم من دون سبب بهذا الشكل».

وأكد عبدالباقي أن «بيكا شخصية شهيرة ومميزة وله جمهور كبير رغم حالة الهجوم عليه التي تتركز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل افتراضية لا يمكن العمل وفق نتائجها فقط، ولكن بالطبع نحن نحترم كل الآراء، خصوصاً المواقف القانونية والنقابية، ولن يحدث أي تعارض بين وجود بيكا وبين أي تنفيذ للوائح القانون أو أي قرارات ستصدر».

وأضاف عبدالباقي أن المسرحية كوميدية «تهدف للضحك البسيط دون أي حسابات أو تعقيد، وظهور بيكا من قبيل الكوميديا مثلما حدث مع مشاهير آخرين ظهروا بمسرحيات مسرح مصر السابقة على مدار المواسم المتعددة، وربما المسرح الخاص يهدف الى إبراز الظواهر الفنية والاجتماعية بشكل كبير عندما تصبح ظاهرة مثيرة للجدل».

ويشارك في بطولة مسرحية «شمسية و4 كراسي» إلى جانب أشرف عبدالباقي عدد من نجوم مسرح مصر، وهم محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، ومحمد أنور، بالاضافة إلى الفنانة ميريهان حسين، والمسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.

• بيكا سيظهر بشخصيته الحقيقية، ولن يشارك في التمثيل.

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