هشام حداد يرسم الابتسامة والتفاؤل في أوبرا دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت أوبرا دبي عن استقبالها مقدم التلفزيون اللبناني هشام حداد، الذي اشتهر ببرنامجه التلفزيوني الساخر «لهون وبس»، عبر عرض كوميدي يستمر لمدة 90 دقيقة، بمصاحبة عدد من أعضاء فرقته، في 20 من الشهر الجاري.

وأعلنت شركة Hubplus events المُنظِمة للفعالية، أن العرض سيتضمن فقرات كوميدية اشتهر بها هشام حداد عبر مسيرته التي تمتد إلى قرابة 13 عاماً، والتي قدم خلالها عدداً من البرامج الكوميدية التي تتسم بجرعات من السخرية والضحك، تهدف في مضمونها إلى إضفاء مسحة من الطاقة الإيجابية وسط أجواء من الابتسامات والضحكات الراقية، موضحة أن السخرية باتت فناً قائماً بذاته، تحمل رسائل متنوعة ووجهات نظر متنوعة تجاه مفارقات الحياة الاجتماعية والأوضاع الإنسانية، وأن الأعمال التي يقدمها هشام وفرقته تحمل المزيد من التفاؤل، وليس مجرد الإضحاك.

وأكدت الشركة أن استضافة هذا العرض في أوبرا دبي تتماشى مع طابع البهجة والمرح والتوجهات الفنية الراقية التي تتسم بها دبي، خصوصاً أن أوبرا دبي تعد منصة عالمية تقدم مختلف الفنون المسرحية والغنائية والأوبرالية.

وأوضحت أن العرض الساخر الذي سيقدمه هشام حداد في 20 الجاري، سيشاركه فيه كل من جاد بوكرم، وأمل طالب، وإيلي شمالي، وضيف الشرف طوني أبوجودة، وأن العرض سيستمر لمدة 90 دقيقة.

يشار إلى أن هشام حداد له تجارب عدة في السينما والمسرح، ومن أشهر برامجه الكوميدية «لهون وبس»، وهو برنامج نقدي ساخر استضاف خلاله العديد من الفنانين اللبنانيين.

• العرض يتماشى مع طابع البهجة والتوجهات الفنية الراقية التي تتسم بها دبي.

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