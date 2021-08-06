مسن يتحول لنجم إنترنت بعد نشره فيديو وهو يتزلج في سان بطرسبرج

المصدر: د ب ا

تحول رجل يبلغ من العمر 73 عامًا إلى نجم إنترنت في روسيا بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتزلج في مدينة سان بطرسبرج على لوح تزلج.

وقال راكب الأمواج ماكس تيموخين، الذي نشر فيديو التزلج عبر تطبيق إنستجرام، إن إيجور يمارس رياضة التزلج منذ عام 1981.

وأضاف تيموخين لوسائل إعلام روسية أنه تصادف برؤية إيجور عندما كان في سيارته عند إحدى إشارات المرور.

وتابع تيموخين قائلا: «أوقفت السيارة وأخذت لوح التزلج وذهبت إليه»، مشيرا إلى أنه عرض على إيجور معداته الرياضية، لكن المتزلج المسن قال له «كل هذا هراء»، لأنه كان يمتلك لوح تزلج أفضل.

وأعرب الكثير ممن شاهدوا مقطع الفيديو عبر إنستجرام عن إعجابهم بالمتزلج المسن.

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