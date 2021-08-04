«سوق القطارات».. عالم النكهات الآسيوية لضيوف «القرية العالمية»

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن أحدث إضافاتها في تجارب المأكولات للموسم 26. وسيستمتع الضيوف من عشاق الحلويات بزيارة «سوق القطارات»، الوجهة الجديدة كليّاً لتقديم عالم من النكهات الحلوة وألذّ المخبوزات من حول قارة آسيا والعالم، المستوحى من سوق المظلّات الشهير في تايلاند ليأخذ الضيوف في رحلة لا تنسى وذكريات تبقى في البال.

وقال مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية مهند إسحاق: «لطالما اشتهرت القرية العالمية بتقديمها أروع التجارب لعشاق الحلويات، بالإضافة إلى تقديم ألذّ المأكولات والمشروبات من حول العالم، ما يسهم في جذب الملايين من الضيوف في كل موسم. ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم السادس والعشرين، يسعدنا الإعلان عن وصول (سوق القطارات) إلى القرية العالمية، ليكون أحدث الإضافات المميزة لإثراء تجارب ضيوفنا. نحن نسعى من خلال جميع وجهاتنا وعروضنا إلى توفير تجربة ثقافية مميزة لضيوفنا، وبالتالي جلب العالم إليهم بدلاً من السفر وتحمل عناء التنقل لاكتشافها. لا يوجد من لا يحب تناول الحلويات، ونحن على يقين من الشعبية الكبيرة التي ستحظى بها هذه الوجهة الجديدة في هذا الموسم».

ومن المتوقع أن يقدّم سوق القطارات فرصة الاستمتاع بالحلويات الشهيّة للضيوف من الأعمار كافة، عبر منافذ فريدة التصميم تضم 14 عربة قطار تستضيف أكثر من 30 منفذاً لتناول البوظة والمعجنات والمشروبات والحلويات من ثقافات آسيوية وعالمية متنوعة. ويعمل فريق العمل في القرية العالمية منذ انتهاء موسم اليوبيل الفضي على بذل جهود استثنائية لتطوير وتحسين البنية التحتية عبر جميع أنحاء الوجهة، وتوفير وجهات ترفيهية جديدة ترتقي بتجارب الضيوف في عالم من الروائع خلال الموسم 26.

موعد

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية الثلاثاء 26 أكتوبر المقبل، حيث ترحب القرية العالمية بضيوفها لمدة 167 يوماً في عالم من الروائع. وسيتمكن الضيوف والعائلات من الاطلاع على العديد من المفاجآت والوجهات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

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