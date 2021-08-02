بعد شهرين من الزواج .. رئيس وزراء بريطانيا ينتظر مولودا جديدا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقرينته كاري ينتظران مولودا ثانيا. ووُلد طفلهما الأول، ويلفريد، في أبريل من العام الماضي.

وقالت الصحف إن كاري أبلغت أصدقاءها على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام بأنها تشعر بأنها "محظوظة جدا" لأنها حبلى مرة أخرى.

وقالت أيضا إنها تعرضت لإجهاض في بداية العام الجاري.

ونقلت الصحف عنها قولها "مسائل الحمل يمكن أن تكون صعبة حقا بالنسبة لكثير من الناس، خاصة أن كل شيء يمكن أن يبدو فحسب على ما يرام على منصات مثل إنستجرام".

وتزوج جونسون وكاري في مايو من العام الجاري. وتزوج رئيس الوزراء (57 عاما) مرتين من قبل ويرفض الإفصاح عن عدد أبنائه.

ولجونسون 4 أطفال من زوجته الثانية المحامية مارينا ويلر.

وقالت وسائل الإعلام إن كاري (33 عاما) ستضع المولود الجديد في ديسمبر.

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