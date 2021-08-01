يوتيوب يوقف قناة "سكاي نيوز أستراليا" لنشرها معلومات مضللة حول "كورونا"

المصدر: سيدني-أ ف ب

أعلن موقع يوتيوب أنه علّق قناة "سكاي نيوز أستراليا" من منصته لمدة أسبوع بسبب نشرها معلومات مضللة عن كوفيد-19.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحليل مقاطع فيديو حمّلتها القناة التلفزيونية التي يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ.

وقال الموقع في بيان "لدينا سياسات واضحة تجاه المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 بهدف منع انتشار معلومات كاذبة عن فيروس كورونا قد تضر العالم".

وقبل ثلاثة أيام، نشرت القناة مقطع فيديو انتقد فيه إعلامي معروف برفضه القيود الصحية، قرار السلطات تمديد التدابير في سيدني.

ولدى يوتيوب ثلاث عقوبات، الأولى تعليق القناة لمدة أسبوع، والثانية لمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة في غضون 90 يوما، والثالثة الحظر الدائم من المنصة.

وحظر يوتيوب قناة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أوائل العام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news