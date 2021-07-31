نازحة تفوز بلقب ملكة جمال العراق .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حازت ماريا فرهاد سالم على لقب ملكة جمال العراق لعام 2021، خلال حفل أقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، بمشاركة 17 متسابقة.

وتنحدر ماري فرهاد (20 عاما) من أسرة مسيحية من سهل نينوى، وقد نزحت إلى أربيل في كردستان العراق بعد احتلال داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014، بحسب وسائل إعلام محلية.

وجرى اختيار ماريا التي درست علوم الحاسبات من بين 17 متنافسة.

وأعربت ماريا فرهاد عن سعادتها، قائلة في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "سيكون لدي مستقبل ومشاريع كثيرة تفيد بلدي".

وحصلت على لقب الوصيفة الرابعة دانا جواز من محافظة كركوك، في حين حصلت على لقب الوصيفة الثالثة كلستان كارو من محافظة دهوك، فيما نالت لقب الوصيفة الثانية زينة يوسف من محافظة صلاح الدين، في الوقت الذي حصلت فيه سيما الجاف من محافظة ديالى على لقب الوصيفة الأولى، بحسب (سكاي نيوز عربية).

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