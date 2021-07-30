فيفي عبده: "أنا جاية الدنيا عشان أتدلع" والجمهور يهاجمها : كل ده ومدلعتيش؟ بقيتي جدة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وجهت الراقصة المصرية فيفي عبده رسالة لمتابعيها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام قالت فيه: “يا جماعة وحشتوني وأنا قلتلكم أنا جيت الدنيا دي عشان أتدلع، وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع ويا رب إذا كان ليا عمر تاني أدلع فيه يا رب إن شاء الله بحبكم جدا وأتمنى إن أنتم بأمر الله تدعولي إن أنا أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بيها عشان أنا منبسطتش بحياتي”.

وتابعت فيفي القول : “أنا دلوقتي هبتدي أنبسط بحياتي، أرجوكم تدعولي إني أنبسط وأبقى كويسة في حياتي وإن شاء الله تعدي عليا أيام كويسة “.

وتفاعل العديد من المتابعين بين من تمنى لها حياة سعيدة وأشاد بطاقتها الإيجابية في الحياة وبين من إنتقد كلامها معتبرين أنها كبرت في العمر وطالبوها بالإعتزال والإهتمام بصحتها. ومن بين ما جاء في التعليقات : “تدلعي إيه يا فوفا إنتي بقيتي جدة يا حبيبتي توبي لربنا كده وقربي منه هو ده اللي هيفيدك والله صدقيني ربنا يهديكي يارب”، “إنبسطي يا فوفا وعيشي حياتك ومتحطش حد ببالك وخلي طاقتك إيجابي دايما ربنا يسعدك”، “تهبل الله يسعدها”.

صباح الفل من الساحل الشمالي كل صفحاتي الرسمية بحبكم اووووي ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/iSpZ8QuQ3y — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 28, 2021

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