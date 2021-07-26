الأردن: 5 آلاف مطعم ومقهى خرجت من الخدمة بسبب كورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن 5 الاف مطعم وكوفي شوب وكفتيريا خرجت من الخدمة بسبب جائحة كورونا.

وبين حمادة أن جائحة كورونا دفعت العديد من اصحاب تلك المحال أما الى بيعها او تركها بسبب الاغلاقات والاجراءات الصحية المشدده التي اتخذت سابقا، مبينا ان معظمها تراكمت عليها الديون والاجور الى حد لا تستطيع معه الاستمرار في العمل.

وأضاف، في تصريحات نقلتها "الرأي" الأردنية أن اجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لم تسعف الكثير منها على الصمود ولم تعوض اصحابها عن الخسائر الكبيرة التي عاشوها خلال الجائحة،ما اضطرهم الى الاستغناء عن العمالة وتسليم المحال الى ملاكها لتراكم الاجور وتجنبا لمزيد من الخسائر.

وبين حمادة أن مؤسم عيد الاضحى وصرف رواتب الموظفين لم تسعف قطاع المطاعم، حيث تراجع الاقبال عليها بنسبة 40% مقارنة بنفس الموسم بالاعوام السابقة، عازيا التراجع الى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين والاثار التي خلفتها جائحة كورونا على الأسر الاردنية.

ويوجد في الأردن نحو 18 ألف محل تعمل في قطاع المطاعم والحلويات وتوظف قرابة 100 ألف عامل.

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