أردني يعرض "قطته وأولادها" للتبني بداعي السفر، وهذه شروطه ... صور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

عرض شاب أردني، قطته "رحمة" وصغارها، للتبني بداعي السفر للخارج من أجل العمل، ووضع شروطا محددة لكل من يرغب بذلك.

ولفت الشاب الأردني إلى عدم وجود شخص معيل لقططه في منزله الواقع بمحافظة المفرق.

ووصف الشاب، حسب موقع "رؤيا " الإخباري، قططه بالقول "الأم رحمة، ذكية كثير ، بترد على اسمها، و بتعرف تفتح ايد الباب، بتجاوب على كلمة تعالي و بتيجي ركض، و على كلمة "انزل" في حال كانت طالعة مكان عالي و كلمة" لأ " في حال تصرفت تصرف خاطىء او اقتربت من شي بالبيت".

وأضاف أن الأم رحمة وصغارها "نظيفيين بشكل مو طبيعي ، و يحبو الاماكن النظيفة ، و متعودين على الرمل" .

ولفت إلى أن "عمر الصغار شهرين و نص و كل واحد اله شخصيته ، في منهم الخجول ، واللعوب ، والهادي الذكي ، والمشاكس اللي يحب الاكل".

وأضاف " متعودين على الدراي فود و على المعلبات و على اكل البيت المطبوخ بدون بهارات ، و بياكلوا وجبتين باليوم ، صباحية ومسائية" .

وفيما يتعلق بشروط التبني المطلوبة فكانت كالتالي : (صبية او شب يخافوا الله فيهم ، وبيقدروا يأمنوا الحب و العاطفة و المأكل و المشرب الهم) وختم الشاب بقوله (أسوا كابوس ممكن افكر فيه ، انه ييجي يوم سفري و انا لسة مش مأمنهم بالمكان الصح) !

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