قردة برية تثير القلق في منطقة سعودية (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار تجمع مجموعات كبيرة من القردة في منطقة «جبل مرير» بالسعودية، حول حاويات نفايات، استياء الأهالي وانزعاجهم، بسبب «بعثرة النفايات والمهملات، بالإضافة إلى خطر القردة».

وأشارت صحيفة «سبق» السعودية إلى أن مواطنة سعودية رصدت تجمع مجموعات كبيرة من القردة على حاوية نفايات في الطريق بالقرب من منزلها، والمؤدي لعددٍ من المنتزهات، ووثقت بعثرة تلك القردة للنفايات والمهملات في المكان بشكل مقزز«، وقالت:»نعاني هذه الأيام بسبب تجمع أعداد كبيرة من القردة على حاويات نفايات البلدية لأكل بقايا الطعام، وبعثرة النفايات في الطريق، ما يتسبب في نشر النفايات في الموقع بشكل مقزز وغير صحي، كما تسبب وجودها في منع أصحاب المنازل من الخروج من منازلهم خشية من أذاها وخطرها المحدق عليهم وعلى أطفالهم«.

لافتة إلى أنها»وثقت وجود تلك القردة وتجمعها على حاوية النفايات في الطريق القريب من منزلها، لمناشدة المسؤولين لإيجاد حل عاجل لتلك القردة، وإزالة خطرها وكف أذاها عن الأرواح والممتلكات، ولا سيما أن المنطقة يقطنها المواطنون وأطفالهم، وتعد بوابة لمنتزه جبل «مرير» و منتزه «آل وليد» اللذين يكتظان بالمتنزهين هذه الأيام«.

وأوضح رئيس بلدية المنطقة ظافر الأسمري قائلا:»من الجهود والأعمال التي تبذلها البلدية في سبيل الحد من انتشار ظاهرة تكاثر القرود خلال الفترة الماضية هو وضع حاويات محكمة الغلق تمنع وصول القرود إليها، وحاويات خاصة بحفظ النعمة، يتم بعدها نقل بقايا الأطعمة والنفايات إلى الأماكن المخصصة لها، دون وصول تلك القرود لها ومعاودة تجمعهم عليها«، موضحا أن»البلدية عملت على وضع لوحات توعوية وإرشادية على امتداد الشريط السياحي تحث المواطنين والمقيمين بعدم وضع بقايا الأطعمة في تلك المواقع حتى لا يرتادها القرود وتساعد في وجودهم وانتشارهم".

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